Incidente per il maltempo a Varese, morti i due fidanzati 19enni Chiara e Christian

Il ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dell’auto – probabilmente a causa delle condizioni dell’asfalto reso viscido dal maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia – finendo per schiantarsi contro un furgone. Purtroppo i due giovani sono morti sul colpo. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno dovuto addirittura segare il tettuccio dell’auto per raggiungere i ragazzi. Trasportati in ospedale gli occupanti del furgone, di 50 e 70 anni: non sono in pericolo di vita.

