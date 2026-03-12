PUBBLICITÀ
Incidente sul lavoro nel Casertano, 27enne precipita da 15 metri e muore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Un operaio di 27 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino, nel Casertano. La tragedia si è consumata in Corso Italia, all’interno di un edificio fatiscente dove erano in corso alcuni interventi edilizi. La vittima, un giovane lavoratore straniero impiegato da una ditta edile, stava partecipando ai lavori di ristrutturazione dell’immobile quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava ai piani alti dello stabile. Il 27enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri, finendo nel cortile interno dell’edificio.

Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, il punto dal quale sarebbe avvenuta la caduta non sarebbe stato dotato di adeguati sistemi di protezione, come parapetti o altre misure di sicurezza previste nei cantieri. Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il giovane sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno inoltre verificando la situazione del cantiere e la regolarità dei lavori, che secondo le prime informazioni potrebbero essere stati eseguiti senza tutte le autorizzazioni previste.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

