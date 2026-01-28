PUBBLICITÀ
Incidente sul litorale Domizio, era alla guida ubriaco e con la moto modificata

La notte scorsa, a Mondragone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Generale Giardini a seguito di un sinistro stradale, avvenuto per cause attualmente in corso di accertamento.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, una moto Honda X-ADV 750 priva di targa, condotta da un 30enne del posto, che a seguito dell’impatto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso il presidio ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Nel corso degli accertamenti sanitari, il conducente è stato sottoposto a esami tossicologici, dai quali è emerso che si trovava alla guida sotto l’effetto di alcool, circostanza che ha determinato la contestazione della violazione prevista dal Codice della Strada.

Parallelamente, i militari dell’Arma hanno effettuato un approfondito controllo sul motoveicolo, riscontrando anomalie nella stampigliatura del numero di telaio, risultata non lineare e con spaziatura irregolare, nonché la mancanza del supporto metallico riportante il numero del motore. Tali elementi hanno fatto ipotizzare una possibile alterazione dei dati identificativi del mezzo.

Alla luce delle evidenze raccolte, il conducente è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di riciclaggio e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro penale e affidato a ditta autorizzata, mentre sono tuttora in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza del mezzo e la dinamica dell’accaduto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

