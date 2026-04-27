Sequestrato lo yacht da 600mila euro, beccato il contrabbandiere

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Lo scorso 25 aprile i Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno concluso una mirata attività ispettiva in materia doganale, volta a contrastare l’illecita importazione di beni di lusso provenienti da Paesi extra-UE.

L’indagine, condotta in sinergia tra il Reparto Locale ADM e il Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, ha interessato un’imbarcazione da diporto di pregio, battente bandiera del Regno Unito, attualmente ormeggiata presso un cantiere navale della zona industriale cittadina.

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Dagli accertamenti documentali e tecnici è emerso che il natante ha stazionato ininterrottamente nel territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore ai 18 mesi. Tale condotta configura una violazione dei termini massimi previsti per il regime di Ammissione Temporanea, che consente ai mezzi di trasporto marittimo immatricolati in Paesi terzi la permanenza nel territorio doganale europeo in esenzione dai diritti di confine, a condizione che vengano rispettate le tempistiche di riesportazione.

La barca da 600mila euro

A fronte dell’irregolarità riscontrata, l’imbarcazione – del valore stimato di circa 600mila euro – è stata sottoposta a sequestro penale. Il proprietario, un cittadino italiano residente all’estero, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Alla persona sottoposta ad indagine vengono contestati il contrabbando consistito nell’aver introdotto e mantenuto il bene nel territorio dello Stato senza la prescritta dichiarazione doganale nonché l’evasione dell’IVA all’importazione, quantificata in oltre 100mila euro.

L’operazione si inquadra nel più ampio dispositivo di presidio del territorio attuato congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, finalizzato alla tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’Unione Europea.

L’attività di controllo costante in un’area a forte vocazione internazionale come il Nord-Sardegna resta fondamentale per individuare fenomeni di frode e l’uso strumentale di bandiere extra-UE volti ad eludere il versamento delle imposte dovute, garantendo così l’equità fiscale e la legalità nei traffici commerciali e del diporto.