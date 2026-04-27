Paura a Ischia, donna aggredita dal suo pitbull: amputata una gamba

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È stato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato a salvare una donna aggredita da un pitbull questo pomeriggio in località Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia. I poliziotti, giunti sul posto dopo l’allarme, si sono visti costretti ad abbattere l’animale che aveva azzannato la donna e non si staccava in alcun modo da lei, rendendo impossibile ogni altro tentativo di soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la donna, sorella del proprietario del cane, si era recata nell’abitazione del fratello per portare del cibo all’animale.

L’uomo era assente perché ricoverato in ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il pitbull l’avrebbe improvvisamente assalita con violenza, serrando la presa e continuando a mordere. Decisivo l’arrivo degli agenti (del commissariato isolano, guidato dalla dottoressa Daria Alfieri) che constatata la gravità della situazione e l’impossibilità di far desistere diversamente il cane, hanno fatto uso dell’arma di ordinanza, neutralizzando l’animale e mettendo in salvo la donna. Solo dopo l’abbattimento del pitbull il personale del 118 ha potuto raggiungere la ferita e prestarle le prime cure.

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