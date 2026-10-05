Incidente sull’autostrada del Mediterraneo in Campania, c’è una vittima

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Tragico incidente lungo l’autostrada del Mediterraneo, nel territorio di Campagna, dove un’automobile si è scontrata con un camion mentre percorreva la carreggiata in direzione nord. Lo schianto è avvenuto poco prima di una galleria. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. La persona che si trovava alla guida dell’auto, invece, non avrebbe riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i volontari della pubblica assistenza Vopi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, agli ordini del dirigente Cosimo Di Cicco, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti a chiarire quanto accaduto.

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L’incidente ha provocato rallentamenti sulla A2 in direzione nord durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

FOTO: Il Mattino.