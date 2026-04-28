Incinta e con dolori viene mandata a casa, bimbo nasce morto al Pineta Grande Hospital

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Incinta alla 33esima settimana, era andata in ospedale lo scorso 24 aprile, per forti dolori all’addome, ma dopo essere stata tenuta qualche ora in osservazione era stata mandata a casa; il 25 è tornata in ospedale, ma con il quadro clinico peggiorato, è stata ricoverata ed operata d’urgenza con un cesareo il giorno dopo, il 26 aprile, ma ha perso il bimbo, nato già morto. La tragedia è avvenuta al Pineta grande Hospital di Castel Volturno, nel Casertano e ora gli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito (Studio Metis), legali della donna, una 34enne di Casal di Principe, hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per chiedere che sia fatta chiarezza.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere (con il sostituto procuratore Giacomo Urbano) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e disposto il sequestro della salma per l’autopsia. Sequestrata dai militari anche la cartella clinica per accertare se si tratti o meno di un caso di malasanità.

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