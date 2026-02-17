Incredibile parto a Sarno, bimba nasce in auto davanti al pronto soccorso

PUBBLICITÀ

Una corsa contro il tempo conclusa con un lieto fine. Una bambina è venuta alla luce prima ancora che la mamma riuscisse a raggiungere il pronto soccorso: il parto è avvenuto in auto, proprio sulla rampa d’accesso all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. La giovane donna, residente a San Giuseppe Vesuviano, era a termine di gravidanza quando, intorno alle quattro del mattino, sono iniziate le doglie. La situazione si è evoluta con una rapidità inattesa: alla rottura delle acque, il marito ha fatto salire in macchina la moglie e l’altra figlia, ancora piccola, sistemata nel seggiolino, dirigendosi verso Sarno.

All’arrivo in ospedale, però, non c’è stato neppure il tempo di entrare in reparto. Il personale sanitario, accorso immediatamente sulla rampa, si è reso conto che la nascita era imminente. In pochi minuti la piccola è venuta al mondo, assistita direttamente a bordo dell’auto. Determinante l’intervento degli infermieri Domenico Tortora, Antonio Molisse, Francesca Di Vaio e Rosa Ferrara, dell’operatore socio-sanitario Raffaele Calabrese e dei medici Giuseppina Di Leone e Michele Sica. Grazie alla loro prontezza e professionalità, mamma e neonata sono state messe in sicurezza e godono di ottima salute. Nei prossimi giorni potranno tornare a casa.

Il direttore sanitario Nicola Grimaldi ha espresso apprezzamento per l’efficacia dell’intervento, sottolineando la preparazione e lo spirito di squadra dimostrati dagli operatori. Ha inoltre ricordato che sono in corso interventi di riorganizzazione e ristrutturazione del pronto soccorso per migliorare i percorsi di accesso e i tempi di risposta. Tra le novità, anche l’avvio dei lavori preliminari per l’installazione di una risonanza magnetica, investimento dell’Asl Salerno volto a potenziare l’offerta diagnostica. Una nascita inattesa e fuori dagli schemi, che si è trasformata in una storia a lieto fine grazie alla competenza e alla dedizione del personale sanitario.