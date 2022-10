Indossa 3 cappotti per rubarli: arrestato ventenne a piazza Garibaldi

Aveva indossato tre cappotti, uno sull’altro, per rubarli da un negozio di abbigliamento di Napoli. Ma il personale di vigilanza lo ha bloccato e per un ventenne di origini georgiane sono scattate le manette.

I carabinieri hanno arrestato un ventenne che aveva tentato di rubare 3 cappotti indossandoli uno sull’altro

E’ accaduto in piazza Garibaldi, in uno dei negozi della nuova galleria commerciale. Il ventenne è stato bloccato all’ingresso, con i capi d’abbigliamento appena rubati. Dopo la richiesta di aiuto al 112, i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti, hanno perquisito l’uomo e recuperato 3 cappotti da donna del valore complessivo di 330 euro, oltre ad un coltello pieghevole. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, la refurtiva restituita al negoziante. In attesa del giudizio direttissimo è in camera di sicurezza. (ANSA).