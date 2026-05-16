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Momenti di grande paura poco prima della mezzanotte di venerdì lungo la Statale Sorrentina, dove un grave incidente stradale ha provocato il blocco completo della carreggiata e il ferimento di almeno due centauri, uno dei quali ricoverato all’Ospedale del Mare.

Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e travolge auto e scooter

Secondo le prime informazioni, un tir avrebbe improvvisamente perso parte del carico trasportato sul rimorchio: grossi pezzi di pontili galleggianti si sarebbero riversati sulla carreggiata colpendo automobili e alcuni centauri in transito.

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L’impatto avrebbe generato scene di forte caos tra gli automobilisti, con diversi veicoli danneggiati e motociclisti sbalzati a terra nel tentativo di evitare i detriti. Alcuni testimoni parlano di attimi drammatici e di una lunga scia di materiale disperso sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, ambulanze del 118, pattuglie della polizia stradale e carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di soccorso ai feriti sia nella messa in sicurezza dell’area.

La strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti e del materiale caduto dal tir. Si registrano pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e deviazioni obbligatorie.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la perdita del carico: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbero un cedimento del sistema di ancoraggio oppure un problema al rimorchio del mezzo pesante.