HomeCronacaInferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e...
CronacaCronaca locale

Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e travolge auto e scooter

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e travolge auto e scooter
Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e travolge auto e scooter
PUBBLICITÀ

Momenti di grande paura poco prima della mezzanotte di venerdì lungo la Statale Sorrentina, dove un grave incidente stradale ha provocato il blocco completo della carreggiata e il ferimento di almeno due centauri, uno dei quali ricoverato all’Ospedale del Mare.

Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina, tir perde blocchi di cemento e travolge auto e scooter

Secondo le prime informazioni, un tir avrebbe improvvisamente perso parte del carico trasportato sul rimorchio: grossi pezzi di pontili galleggianti si sarebbero riversati sulla carreggiata colpendo automobili e alcuni centauri in transito.

PUBBLICITÀ

L’impatto avrebbe generato scene di forte caos tra gli automobilisti, con diversi veicoli danneggiati e motociclisti sbalzati a terra nel tentativo di evitare i detriti. Alcuni testimoni parlano di attimi drammatici e di una lunga scia di materiale disperso sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, ambulanze del 118, pattuglie della polizia stradale e carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di soccorso ai feriti sia nella messa in sicurezza dell’area.

La strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti e del materiale caduto dal tir. Si registrano pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e deviazioni obbligatorie.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la perdita del carico: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbero un cedimento del sistema di ancoraggio oppure un problema al rimorchio del mezzo pesante.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ