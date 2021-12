Influenza e Covid, farmacie prese d’assalto a Napoli e provincia: come distinguere i sintomi

L’impennata di casi positivi degli ultimi giorni sta mettendo in grande difficoltà il sistema. Le farmacie sono prese d’assalto, i “kit fai da te” ormai introvabili mentre la via ufficiale del tampone molecolare, con il servizio sanitario regionale, ha tempi di attesa lunghi.

Come distinguere i sintomi Covid da quelli di un’influenza?

Con l’autunno nel vivo e l’avvicinarsi della stagione fredda, prende il via anche la stagione influenzale. Se lo scorso inverno, grazie alle rigide misure anti-contagio, l’influenza è praticamente sparita, ora che tutta l’Italia si mantiene bianca grazie all’alta percentuale di vaccinati, è chiaro che i virus hanno ripreso a circolare rapidamente. Per fare un po’ di chiarezza, Cup solidale ha diffuso un utile documento reperibile qui

Quest’anno la situazione sarà più complicata. Infatti, riconoscere se una persona ha contratto il Covid-19 o una semplice influenza non è facile come potrebbe sembrare, poiché spesso la sintomatologia è molto simile. Basti pensare che sia il Coronavirus che l’influenza sono malattie respiratorie contagiose. Ciononostante sono causate da virus diversi, ciò significa che tra i due ci sono delle differenze. Imparare a riconoscerli potrebbe essere d’aiuto per evitare momenti di panico vani.

Iniziamo coi sintomi dell’influenza stagionale. Sono queste le caratteristiche più comuni che fanno comprendere immediatamente di essere influenzati: febbre , affaticamento, tosse secca, dolori e mal di testa.

È normale poi avere il naso che cola, il naso chiuso oppure mal di gola. In altri casi, come per i bambini, si verifica la diarrea. In nessun caso si manifesta una mancanza di respiro che è invece una prerogativa del Covid.

Proprio il raffreddore comunque è il sintomo influenzale più comune: si presenta ovviamente con starnuti, dolori diffusi, naso che cola o naso chiuso. In certi casi è accompagnato anche da stanchezza e tosse leggera, mentre è raro che quando si ha il raffreddore si abbia la febbre o mal di testa. In aggiunta, i raffreddori non si presentano quasi mai con la diarrea. Certamente i sintomi si manifestano in modo graduale.

Veniamo adesso ai sintomi del Covid

Ecco i sintomi più comuni del coronavirus

febbre, con temperatura di 37,5 ° C o più

problemi alle vie respiratorie (tosse, congestione nasale, mal di gola).

dolori muscolari/articolari

spossatezza

I sintomi più rari sono invece:

indolenzimento

mal di gola

diarrea

congiuntivite

mal di testa

perdita della facoltà di parola o di movimento

eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani

L’infezione provocata dal virus Sars-Cov-2 si manifesta negli individui spesso con segni caratteristici a cui è necessario fare molta attenzione