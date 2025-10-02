PUBBLICITÀ
HomeCronacaIngoia 120 ovuli di eroina e tenta di imbarcarsi, aveva 1,4 kg...
CronacaCronaca locale

Ingoia 120 ovuli di eroina e tenta di imbarcarsi, aveva 1,4 kg di droga nello stomaco

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ingoia 120 ovuli di eroina e tenta di imbarcarsi, aveva 1,4 kg di droga nello stomaco
Ingoia 120 ovuli di eroina e tenta di imbarcarsi, aveva 1,4 kg di droga nello stomaco
PUBBLICITÀ
Una donna di 46 anni, cittadina romena e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) dopo essere stata trovata in possesso di oltre un chilo e trecento grammi di eroina nascosti all’interno del proprio corpo.

Secondo quanto ricostruito, la donna — che lavora come ambulante nel settore dell’abbigliamento — era partita da Bruxelles e aveva fatto scalo a Bergamo con l’intenzione di proseguire il viaggio verso Alghero. Il suo comportamento nervoso e l’assenza di bagagli da stiva hanno insospettito la Guardia di finanza, che, in collaborazione con l’Agenzia delle dogane, ha proceduto a ulteriori controlli.

L’operazione è stata avviata in seguito a una segnalazione proveniente dalla dogana belga, trasmessa alla Direzione antifrode di Roma e poi alle autorità aeroportuali di Orio al Serio.

PUBBLICITÀ

Portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la viaggiatrice è stata sottoposta a esami radiologici che hanno rivelato la presenza di 120 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti in nastro adesivo. Una volta espulsi, gli involucri sono risultati contenere eroina per un peso complessivo di 1,393 chilogrammi.

La droga è stata sequestrata e la donna è stata trasferita nel carcere di Bergamo con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati