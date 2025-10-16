Inquinamento ambientale ad Afragola, denunciato fabbro “fantasma”

PUBBLICITÀ

Continua incessante l’attività della Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli. Nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha dato seguito ad attività di accertamento e verifica presso alcune aziende. Da tempo il Comandante Piricelli ha dato avvio ad una accurata attività investigativa per scovare le aziende abusive presenti sul territorio cosidette “fantasma” sconosciute agli Enti preposti, non dichiarate prive di ogni tipo di autorizzazione, comprese quelle ambientali, che contribuiscono a produrre ed incrementare l’inquinamento ambientale perché prive delle dovute autorizzazioni per l’emissione in atmosfera, per lo scarico delle acque reflue, dei registri di carico e scarico, dei contratti con le ditte per il corretto smaltimento dei rifiuti, il tutto a discapito della salute dei cittadini e dell’ambiente.

Da una ispezione in una attività in Via Sarricchione è stato accertato che un cittadino esercitava l’attività di fabbro in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’interno dell’azienda erano presenti attrezzi ed utensili vari, macchinari per esercitare l’attività, minuteria, saldatrici, vernici varie. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali l’azienda è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

