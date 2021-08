I carabinieri della Stazione di Ponticelli hanno denunciato a piede libero un 15enne di Barra per furto e rapina. Sono quasi le 4 del mattino e i militari notano tre persone a bordo di uno scooter. Uno di questi è armato di pistola. Parte l’inseguimento che dura poche centinaia di metri – a via bronzi di Riace. I tre abbandonano il mezzo e fuggono a piedi ma i carabinieri continuano nelle ricerche. Lo scooter, poi sequestrato, era stato rubato a Ercolano. Poco distanti, a terra, due caschi e un passamontagna. I carabinieri perlustrano la zona a piedi e scovano il ragazzo. Era nascosto in un cespuglio e indossava ancora il casco. Tra le mani una pistola – poi risultata a salve ma senza il tappo rosso. I militari hanno bloccato il ragazzo e condotto in caserma. Il 15enne è stato denunciato ed affidato a sua madre.

