“Abbiamo salutato i nostri due grandi campioni Lorenzo Insigne e Ciro Immobile che si stanno godendo una meritata vacanza. Un abbraccio anche a Gigio Donnarumma che non ha potuto collegarsi con noi perché in viaggio. Davvero complimenti e grazie per averci fatto divertire e aver fatto onore alla nostra terra”.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della sua conferenza stampa, ha da poco fatto una videochiamata con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, calciatori campani protagonisti della splendida cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini a Euro 2020. Queste le sue dichiarazioni: “Ciao Capitano, ciao Ciro, vi vedo in un ambiente vacanziero. Siamo felici di vedervi per farvi i complimenti, avevo voglia di ringraziarvi come meridionali, campani, napoletani… Ci avete fatto gioire e divertire. Con il cuore volevo ringraziarvi, avete dato una bella immagine della nostra Campania”.

http://

Insigne e Immobile in vacanza ad Ibiza, videochiamata con De Luca: “Ci avete fatto onore”

La replica di Immobile: “E’ un onore per noi portare in giro la nostra terra. Poi vincere è stato incredibile, il massimo”. “Vincere lì… Ci sono rimasti un po’ male”, ha aggiunto De Luca. E Ciro ha aggiunto: “Meglio a loro che a noi la delusione”. Poi il governatore ha sottolineato: “Anche il fatto che hanno tolto la medaglia, un brutto gesto. Voi invece avete dimostrato di avere anche stile”. Poi sulle vacanze, Insigne ha spiegato: “Siamo partiti subito? Abbiamo solo 18 giorni, poi si torna nei club. Siamo in vacanza insieme a Ibiza”. E sui vaccini Immobile ha spiegato: “Ovunque siamo andati ci siamo sentiti più sicuri, è giusto che lo facciano tutti“. Insigne ha aggiunto: “Fatelo per sentirci più tranquilli e tornare alla vita di prima”.

Relax a Ibiza per Insigne: vacanze post vittoria con Immobile e Verratti

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è subito partito con la propria famiglia per Ibiza. A fargli compagnia c’è anche Ciro Immobile con sua moglie e i suoi figli. Pronto a raggiungerli anche l’altro ex Pescara, Marco Verratti, che è tornato a Parigi prima di partire per la Spagna.