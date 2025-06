Intercettazioni choc dello zio di Chiara Poggi su Stasi: “Lo incastrano quel cretino”

PUBBLICITÀ

Un nuovo capitolo si apre nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto diciotto anni fa a Garlasco. Gli inquirenti stanno rivedendo l’intera vicenda, smontando pezzo per pezzo quanto fatto all’epoca e analizzando gli elementi alla luce di nuove tecniche investigative, vecchi e nuovi sospetti.

Con cadenza quasi quotidiana emergono nuovi dettagli, e nell’occhio del ciclone tornano anche le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Pur non essendo mai state indagate, nemmeno ora, il loro nome riemerge per alcune intercettazioni che riguardano Stefania Cappa, intercettata anche in conversazioni con il padre Ermanno.

“Quel cretino lì se devono incastrarlo lo incastrano”, dice Ermanno Cappa riferendosi ad Alberto Stasi, unico nuovo indagato nell’inchiesta.

Come riportato da Repubblica, gli investigatori hanno ripreso in mano vecchi brogliacci e appunti dell’epoca, concentrandosi su alcune frasi di Stefania Cappa. La ragazza è stata intercettata in conversazioni sia con i genitori che con la stampa, e le sue parole vengono ora rianalizzate perché potrebbe esserci un legame tra quanto accaduto nella casa di via Pascoli, i parenti della vittima e Andrea Sempio, il nuovo indagato.

Un elemento finora sottovalutato riguarda le chiavi del villino di via Pascoli, in possesso proprio dei Cappa, che sapevano come disinserire l’allarme. All’epoca questo dettaglio non destò sospetti, ma oggi viene rivisto con attenzione.

In una telefonata con la madre, Stefania difende la sorella, che all’epoca era con una gamba ingessata e portava un tutore: “Ho detto: potete prendere tutta la mia casa! Le biciclette, le scarpe, tutto! Ma il tutore di una persona malata! Voi mi fate ridere! E loro: ‘Stefania calmati’. No io non mi calmo per un caz…! Gliel’ho detto!”.

Sul fondo di queste tensioni familiari c’è Ermanno Cappa, padre delle gemelle, figura potente nel Pavese. “Si è incazzato come una iena”, racconta Stefania, che è stata anche intercettata mentre riceve consigli dal padre di evitare i giornalisti, poco dopo la scarcerazione di Stasi.

Tra le conversazioni trapela anche il rapporto con la stampa, con Stefania che sembra attratta dall’attenzione mediatica e che accenna a possibili cachet per interviste e comparsate televisive. In altre intercettazioni la ragazza parla di Stasi con durezza: “Ma a chi è che non sta sul caz… cioè… e questo ha avuto il coraggio il martedì sera di andarsi a fare la partitina a calcetto”.

Addirittura, in un colloquio con un giornalista, Stefania Cappa si spinge a promettere “nomi e cognomi delle ex e delle nuove di Marco Panzarasa e Alberto Stasi… Ti faccio vedere il mondo!”, chiedendo in cambio però “niente scoop” su di lei.

