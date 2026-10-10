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Due tumori asportati contemporaneamente ad un paziente napoletano di 74 anni che dopo sette giorni di ricovero è stato dimesso in ottime condizioni.

Intervento record al Moscati di Avellino, due tumori asportati a paziente napoletano

L’operazione è stata portata a termine dal Gruppo oncologico multidisciplinare dell’ospedale “Moscati” di Avellino, coordinato dall’oncologo Andrea Muto, Al paziente, nel corso di un’unica seduta operatoria, che ha visto impegnata anche l’equipe specializzata di urologia diretta da Vittorio Imperatore, è stata asportata la vescica, un rene e l’uretere.

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L’intervento si è avvalso della tecnica robot-assistita: gli organi e i tessuti aggrediti dal tumore sono stati asportati in blocco, senza procedere alla rimozione delle singole parti.

“In questo modo – spiega Imperatore – abbiamo ridotto il rischio di dispersione di cellule neoplastiche e garantito la massima sterilità oncologica”.