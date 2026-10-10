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Intervento record al Moscati di Avellino, due tumori asportati a paziente napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Intervento record al Moscati di Avellino, due tumori asportati a paziente napoletano
Intervento record al Moscati di Avellino, due tumori asportati a paziente napoletano
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Due tumori asportati contemporaneamente ad un paziente napoletano di 74 anni che dopo sette giorni di ricovero è stato dimesso in ottime condizioni.

Intervento record al Moscati di Avellino, due tumori asportati a paziente napoletano

L’operazione è stata portata a termine dal Gruppo oncologico multidisciplinare dell’ospedale “Moscati” di Avellino, coordinato dall’oncologo Andrea Muto, Al paziente, nel corso di un’unica seduta operatoria, che ha visto impegnata anche l’equipe specializzata di urologia diretta da Vittorio Imperatore, è stata asportata la vescica, un rene e l’uretere.

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L’intervento si è avvalso della tecnica robot-assistita: gli organi e i tessuti aggrediti dal tumore sono stati asportati in blocco, senza procedere alla rimozione delle singole parti.

“In questo modo – spiega Imperatore – abbiamo ridotto il rischio di dispersione di cellule neoplastiche e garantito la massima sterilità oncologica”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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