Intossicazione alimentare nel ristorante a Licola, dieci persone finiscono in ospedale

Mangiano frutti di mare al ristorante: intossicate nove persone a Pozzuoli

Nove persone sono rimaste intossicate ieri al ristorante «Da Emilio», in via Trepiccioni a Pozzuoli. Durante il pranzo domenicale, i commensali sono stati colpiti improvvisamente da vomito, dolori addominali, diarrea e sudorazione. Il primo ad accusare i sintomi è stato un uomo, che ha accusato una transitoria perdita di conoscenza. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 giunti al ristorante con tre ambulanze.

Quattro adulti sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre altre cinque persone hanno rifiutato il trasferimento all’ospedale San Giuliano di Giugliano dopo aver ricevuto le prime cure: tra queste ci sono due ragazzine di 14 e 16 anni. Alla base dell’intossicazione ci sarebbe un consumo di frutti di mare crudi. Sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e il Nas che hanno interdetto la cucina e le sale del locale.