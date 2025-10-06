PUBBLICITÀ
Investito mentre attraversa sulle strisce in via Foria, 16enne di Giugliano ricoverato in fin di vita

Di Nicola Avolio
Un ragazzo di 16 anni di Giugliano è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in via Foria, nei pressi di piazza Cavour mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:15 di domenica 5 ottobre, all’altezza dell’incrocio tra via Carbonara e via Annibale De Gasperis.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie del COT della Polizia Locale di Napoli, coordinate dal Comandante Generale Ciro Esposito e dal Comandante della Centrale Operativa Lucio Sarnacchiaro, che supervisiona le auto serali e notturne durante il weekend.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, stabilizzato e trasferito d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, invece che al Santobono, normalmente competente per i ferimenti dei minori.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, con condizioni considerate molto gravi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

