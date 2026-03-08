PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Io vittima di una truffa amorosa", il retroscena sull'aggressione sul bus al...
CronacaCronaca locale

“Io vittima di una truffa amorosa”, il retroscena sull’aggressione sul bus al Vomero

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Io vittima di una truffa amorosa, qualcuno doveva pagare": il retroscena sull'aggressione sul bus al Vomero
PUBBLICITÀ

Diceva di essersi sentito vittima di una truffa amorosa, che sarebbe stata perpetrata da parte di una escort. Ha spiegato di aver provato a sporgere denuncia, ma di non essere stato ritenuto credibile, tanto da «covare dentro di sé rabbia verso il mondo intero», fino alla decisione estemporanea: quella di prendere di mira una donna, una qualunque, che avrebbe dovuto pagare per il dolore provato in questi mesi.

Eccolo Antonio Meglio, classe 1986, finito in cella giovedì notte dopo aver sferrato dieci coltellate al volto, al collo e alle mani di una professionista di 32 anni. Raid sanguinario verso una vittima scelta a caso mentre rovistava dentro sé stesso, nell’abisso di una mente disturbata.

PUBBLICITÀ

“Io vittima di una truffa amorosa, qualcuno doveva pagare”: il retroscena sull’aggressione sul bus al Vomero

Un caso di violenza ordinaria, occasionale, infernale, di cui abbiamo parlato nell’edizione di ieri di questo giornale: ad avere la peggio è stata Alessia Viola, 32 anni, penalista di riconosciuto talento, che è stata immobilizzata per quindici minuti con il volto a terra, all’interno del bus di linea C32. Giovedì notte, dunque, il film horror di via Simone Martini, scena in stile americano: la ragazza a terra, ha il ginocchio sul collo, il volto schiacciato zeppo di ferite.

Originario del quartiere Pianura, laureato in Giurisprudenza e praticante avvocato, Antonio Meglio in passato era stato in cura, per problemi psichiatrici, presso l’Asl cittadina; recentemente, da quanto si apprende, si era affidato invece a professionisti privati. Intorno alle 21 di giovedì, Antonio Meglio è salito sull’autobus della linea 132 e, quando il mezzo si trovava in via Simone Martini, ha aggredito la 32enne: la donna è stata accoltellata al volto e alle mani, poi tenuta in ostaggio per circa 15 minuti, mentre il 39enne minacciava di farle del male.

Insieme ai carabinieri, intervenuti sul posto, molti presenti hanno provato a far ragionare l’uomo, che infine è stato disarmato e arrestato dai militari. Mentre veniva portato via, poi, Meglio ha urlato frasi sconnesse, pregando gli astanti di avvertire Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. Infine, mentre i carabinieri stavano portando Meglio alla gazzella, il 39enne ha rischiato di essere linciato dalla folla.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati