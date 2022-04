Isola dei Famosi, Guendalina superstar: il video della cattura del pesce, il primo bagno in Honduras è bollente

Hanno dovuto aspettare diverse puntate, ma alla fine Guendalina ed Edoardo Tavassi sono entrati all’“Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I fratelli romani sono, quindi, approdati a Playa Accoppiada , dove le altre coppie di naufraghi hanno subito cercato di farli ambientare, spiegando loro come è organizzata la giornata in Honduras. Guendalina si è mostrata subito molto emozionata. ” Che ricordi “, ha detto l’influencer appena messo piede sull’isola, riferendosi alla sua precedente esperienza nel reality show. Edoardo, invece, ha preferito mettere gli occhi sulla bella Estefania Bernal , che però sembrerebbe avere una liaison in corso con Roger Balduino . “Io mi metto a dormire tra Estefania e Roger”, ha detto ironicamente. ” Sembra tutto surreale “, hanno commentato i fratelli Tavassi utilizzando la loro spiccata e nota simpatia. “Non ci stiamo capendo una mazza…si può dire ‘una mazza’? – hanno continuato -. Siamo completamente spaesati . Ma domani mattina ci svegliamo e siamo a Roma?”. La coppia, definita “esplosiva” dalla stessa produzione del reality, è prontissima a far parlare di sé.

Guendalina Tavassi, il primo bagno in Honduras è bollente!

Guendalina Tavassi è stata esplosiva fin dal suo approdo in Honduras. La modella è stata capace di incantare tutti, dal pubblico a casa a chi la segue sui social. Nel reality, l’ex gieffina ha subito messo in mostra tutto il suo carattere coriaceo e dirompente. Una cosa che l’ha fatta particolarmente apprezzare al pubblico nel corso di questi anni. In questi primi giorni in Honduras, la Tavassi ed il fratello Edoardo si stanno, praticamente, ambientando. Questo prevede anche fare qualche bagno nelle splendide acque del mare che circonda l’Isola. Nell’ultimo video postato dal profilo Instagram ufficiale de L’Isola dei Famosi è possibile notare una Guendalina Tavassi in piena forma sfoggiare un costume variopinto che cattura subito gli occhi. Un risultato pazzesco. Ecco il filmato in questione.

La pesca di Guendalina

Guendalina fino ad ora nelle prove si è dimostrata molto atletica, ma anche brava nella pesca tant’è che è riuscita a prendere un pesce insieme ai suoi amici.

