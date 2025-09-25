James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite, è in gravi condizioni

PUBBLICITÀ

James Senese ricoverato d’urgenza all’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. L’artista napoletano è stato trasportato nella serata di ieri nel nosocomio, dove è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una forte polmonite.

Le sue condizioni sarebbero giudicate serie dal personale sanitario che lo ha in cura e sono attentamente monitorate. Ha, infatti, una infezione polmonare. Una patologia non particolarmente grave in genere, ma che per pazienti con una età avanzata ed altre patologie pregresse può comportare complicanze. Senese, fino ad un paio di settimane fa era in ottima forma, poi l’infezione ed il peggioramento. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani, nel primo pomeriggio.

Senese, 80 anni, è uno dei più grandi artisti della musica napoletana. Grande amico di Pino Daniele, con il quale ha avuto il rapporto più intenso fin da giovanissimo. Leggendaria la loro produzione nel gruppo “Napoli Centrale”.

Ma James Senese, oltre ad essere un grande musicista, cantante e compositore è anche noto come attore: ha recitato infatti anche con Massimo Troisi e Lello Arena. Tra i sassofonisti italiani più noti a livello mondiale, nella sua immensa produzione artistica si contano incursioni nel jazz, rock, soul e anche nel funky.

Ad aprile, Senese era stato ricoverato e operato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico del capoluogo campano, per un’ernia strozzata. Aveva per questo dovuto interrompere per qualche giorno le prove del tour per l’uscita del nuovo album: “Chest nun è ‘a terra mia”, pubblicato a maggio. Si tratta del ventiduesimo album di James Senese