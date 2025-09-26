James Senese, ricoverato per una grave polmonite: come sta

PUBBLICITÀ

Momenti di apprensione per James Senese, storico sassofonista partenopeo di 80 anni, ricoverato d’urgenza al Cardarelli di Napoli. L’artista si è sentito male nella serata di mercoledì ed è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una grave polmonite.

Secondo quanto comunicato dal Cardarelli, Senese si trova ora nel reparto di Rianimazione. Il ricovero si è reso necessario “per l’insorgere di un’infezione severa”. Le condizioni sono definite critiche e la prognosi resta riservata.

Figura centrale della scena musicale napoletana, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, James Senese ha attraversato oltre cinque decenni di carriera, diventando simbolo di un sound che fonde jazz, funk e tradizione partenopea.

La notizia del ricovero ha suscitato immediata preoccupazione nel mondo della musica e tra i suoi tanti fan.