Nuova polemica al Grande Fratello Vip. A far nascere tale discussione è stata la showman Jo Squillo.

Affermazione shock da parte di Jo Squillo

La donna durante l’ultima puntata dello show ha affermato: “Mio padre era ghiotto di latte ed è diventato sordo”- continuando poi con-“la caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie!”.

Un’affermazione che ha alzato un enorme polverone di polemiche e accuse contro la Squillo. E’ vero che la caseina è un agente appartenente anche alla colla, ma per arrivare a tale prodotto prima c’è bisogno di un lungo procedimento.

Quasi una battaglia all’interno della casa del GF Vip

E’ da ricordare che Jo Squillo è, a sua detta, vegana. Si è notato, però, che porta avanti quasi una battaglia all’interno della casa del Grande Fratello quasi ad imporre la sua scelta alimentare.

Infatti Jo Squillo, sembra, che oltre a non voler rispettare le scelte alimentari degli altri, nel momento della spesa tira fuori dei veri e proprio vizi alimentari, quasi modaioli. No a ceci, no a fagioli o semi oleosi; ma pretende avocato e tofu che hanno anche un notevole costo, costringendo così a ridimensionare la spesa degli altri concorrenti.

Sembra che Jo Squillo si sia dimenticata di trovarsi in un reality show

Passi allora il buonismo a tutti i costi e le stucchevoli dimostrazioni per i diritti alle donne, ma no il poco rispetto verso gli altri e le false dichiarazioni in merito al cibo. Le quali già in precedenza hanno fatto parlare di Jo Squillo.

Infatti in una puntata precedente ha affermato che, sempre il latte sia la causa della nascita di certi noduli al seno. Sembra quasi che la Squillo si sia dimenticata di trovarsi in un reality show, considerando la casa del GF Vip chissà che.