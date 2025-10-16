Juan Jesus parla da leader: “A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, qui mi sento a casa”

PUBBLICITÀ

Juan Jesus ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il centrale brasiliano protagonista sin qui di un’ottimo inizio di stagione ha parlato del prossimo match che attende gli azzurri, del rapporto con Conte e del traguardo delle 100 presenze con i partenopei.

Juan Jesus: “Il Torino è una buona squadra, non sarà facile”

“Hanno avuto un inizio complicato di stagione, ma è una buona squadra. Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita, non sarà facile”. Cosi l’ex centrale di Inter e Roma sul prossimo match del Napoli in programma sabato 18 ottobre alle ore 18.

Una battuta poi sul big match con l’Inter, in programma subito dopo la gara di Champions League di martedì 21 ottobre. A tal proposito ha dichiarato: “Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita. Però, è importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che loro sono molto forti. Conosco Chivu, ci ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco”.

Le 100 presenze con gli azzurri per JJ

Il brasiliano nonostante nel corso delle stagioni partisse sempre indietro nelle gerarchie, è riuscito ad accumulare ben 100 presenze con la maglia azzurra. Dalle sue parole si evince tutta l’emozione per il traguardo raggiunto: “È un traguardo importante per me, con due scudetti ancora meglio. Mi hanno sempre accolto bene a Napoli, anche nei momenti difficili. Onorare 100 partite con questa maglia è un orgoglio e spero di continuare questa storia”.

Juan Jesus e il rapporto con Conte e la città

“Conte mi ha definito immortale? Io cerco sempre di dare il massimo. Qui a Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, ho trovato fiducia e serenità. L’età è solo un numero: in allenamento sono sempre quello che spinge di più”. Juan Jesus senza troppi giri di parole dichiara apertamente tutte le sue potenzialità e afferma a gran voce di sentirsi bene e di star vivendo un momento d’oro.

Il centrale azzurro, due volte Campione d’Italia infine si è lasciato andare anche sulla bellezza della città, affermando: “Vivo a Posillipo, ogni mattina mi sveglio vedendo il Vesuvio e il mare: mi sento fortunato. I napoletani sono viscerali, veri, e con loro ho un bellissimo rapporto. Qui mi sento a casa”.