Kekko e Lucia uccisi a Napoli, confermata la condanna per l’autista

La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione penale, Presidente Cappiello, ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di Lenci Dario (difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Antonio Abet), accogliendo così la richiesta sia del Procuratore Generale Dottoressa Annunziata che degli avvocati di parte civile Sergio Pisani, Luigi Poziello e Teresa Amato, che difendono i familiari di Kekko e Lucia, le due vittime dell’omicidio stradale in via Terracina a Fuorigrotta.

La prima condanna dopo la morte di Kekko e Lucia

Nel giugno del 2024, Dario Lenci fu condannato a 10 anni di carcere (la richiesta iniziale era stata di 12) Dario Lenci, il 35enne ritenuto responsabile del terribile incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 nel quartiere Fuorigrotta, dove persero la vita una coppia di 20 e 23 anni, Lucia Morra e Francesco Altamura, investiti mentre erano in sella a uno scooter. La sentenza venne stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Napoli Lo Gozzo. L’imputato provocò la tragedia mentre era alla guida di una potente Audi sotto l’effetto di cocaina e alcol.

