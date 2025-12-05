Colpito nell’agguato a Casoria, arrestato il pugile vicino al clan

PUBBLICITÀ

Oggi è scattato un maxi blitz contro il clan Senese, organizzazione di stampo camorristico attiva a Roma. Tra gli arrestati ci sono Angelo Senese, fratello del Michele, Ettore Abramo alias Pluto e collaboratore di Fabrizio Piscitelli Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto 2019, Girolamo Finizio detto Cillo, nipote di Michele Senese, i fratelli Alvise e Leopoldo Cobianchi. Provvedimento cautelare è scattato anche per Kevin Di Napoli, ex pugile di Ostia, già vittima di un agguato lungo la Circumvallazione Esterna a Casoria. I nomi sono stati riportati in anteprima dal Corriere della Sera.

Blitz contro la ‘camorra romana’

Colpo alla ‘camorra romana’, arrestato il fratello del boss Angelo Senese. Tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare le attività del clan Senese .

Con queste accuse, a vario titolo, sono state arrestate 14 persone appartenenti all’omonimo clan della camorra romana. Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Dda, sono emerse poi responsabilità riguardo due tentati omicidi avvenuti nella capitale.

Il legame del clan Senese con i Di Lauro

A carico del gruppo anche un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere romano su cui convergevano già gli interessi anche del clan Di Lauro. Il fatto avrebbe così “determinato la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del boss Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria” e, informano i carabinieri, un tentativo di sequestro di persona.