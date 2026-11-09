PUBBLICITÀ

C’è un elenco segreto dentro ogni iPhone, e contiene le frasi che la tastiera di Apple preferisce non farci scrivere. Lo ha scoperto e pubblicato online il ricercatore Derik Kauffman sul sito Swipeblocked.

A Reuters ha spiegato che si tratterebbe di oltre 100mila parole ed espressioni in «tutte le principali lingue», escluse dal completamento automatico e dalla digitazione a scorrimento. Scriverle resta possibile, ma solo una lettera alla volta, e in alcuni casi iOS potrebbe perfino correggerle in automatico.

PUBBLICITÀ

La blacklist di Apple delle frasi e parole da non poter scrivere, ci sono anche cori anti-Napoli

Kauffman ha trovato il registro nel sistema operativo con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, OpenAI Codex e Anthropic Claude Code. Apple non conserva le frasi in chiaro ma una sorta di impronta digitale. I dati sono stati decodificati confrontandoli con la tastiera di iOS 27 e con i pacchetti linguistici distribuiti a ottobre. L’esistenza dell’elenco è stata confermata da un secondo analista di sicurezza informatica.

Il cuore dell’archivio è in inglese e mescola politica, complotti e insulti. La tastiera non suggerisce «dictator Trump», «sleepy Joe», «illegal immigrant» e nemmeno «make America great again». Sono bloccati anche «Covid was a hoax», «left wing conspiracy», «Taiwan is country» e «school shooting». E accanto a «Nazis were good» compaiono frasi innocue come «Santa isn’t real» (Babbo Natale non esiste) e «iMessage isn’t working».

La lista italiana conta 11.021 voci, in gran parte insulti, volgarità e bestemmie. Non mancano però gli slogan politici: la tastiera evita «la Crimea è russa», «Roma ladrona», «governo ladro» e il motto fascista «boia chi molla». Restano fuori anche «immigrata clandestina», «skinhead», «campi di concentramento», «pulizia etnica», «notte dei cristalli» e «la CIA ha torturato». Tra gli stereotipi spuntano «Sicilia mafia», «napoletani colerosi», «massaggiatore cinese» e il coro da stadio «Vesuvio lavali col fuoco». E nell’elenco finiscono perfino «fumare una canna», «strip club» e «scemo di guerra».

Interpellata da Reuters, Apple ha spiegato che la tastiera è impostata per evitare suggerimenti potenzialmente inappropriati o offensivi. Ha precisato che gli utenti possono sempre ignorarli o sovrascriverli. L’elenco e i criteri di selezione, però, non sono mai stati resi pubblici.