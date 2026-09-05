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Angelina De Simone, 100 anni, ha percorso quasi 700 km dalla Sicilia, viaggiando per terra e per mare con una temperatura da bollino rosso, per rientrare nella sua terra natia, Gragnano, dove ha voluto soffiare le candeline per la sua torta di compleanno.

“Avevo un desiderio – ha spiegato la “nonnina sprint” – volevo abbracciare il mio ultimo pronipote, nato due mesi fa”. E i nipoti l’hanno accontentata, sono partiti da Padova per affidare il piccolino alle sue braccia.

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La forza di nonna Angelina, torna a Gragnano dalla Sicilia per festeggiare i 100 anni con i parenti

Angelina è nata nel 1926, gragnanese di famiglia, e sposa di un uomo di Gragnano, di cui è rimasta vedova una cinquantina di anni fa. Poi, in periodo di Covid, per vivere con il suo secondogenito, Salvatore Donnarumma, si è trasferita a Vittoria, in provincia di Ragusa.

L’anno scorso fu l’intera vastissima famiglia a raggiungerla da Gragnano in Sicilia, per il suo 99esimo compleanno. Furono organizzati dei pullman per trasferire tutti dall’aeroporto a Vittoria. Quest’anno, per il centenario, ha voluto viaggiare lei, per consentire agli innumerevoli cugini di riunirsi. Ultima figlia di 11 fratelli e sorelle, ha un esercito di nipoti e pronipoti.

Gerardo, primogenito 73enne, vive a Pavia, Salvatore, 71 anni, risiede in Sicilia, entrambi sono carabinieri in pensione. Il terzo figlio, Raffaele, 65 anni, è tornato da Malaga, dove vive e lavora nel campo della ristorazione. Sono giunti puntuali questa mattina al ristorante, con altre decine di parenti, per pranzare insieme e applaudire la nonnina sprint.

Lei ha preparato per ognuno un cadeau: uno dei suoi centrini ad uncinetto, che lavora per tutto l’anno, preparando ad ogni Natale e ad ogni Pasqua pensierini che invia a ciascun membro della famiglia. Qual è il suo segreto per vivere tanto a lungo e soprattutto in salute? “Vivere”, risponde. Angelina mangia di tutto e di più, raccontano i familiari. “Da buona napoletana, le piacciono le fritture, le lasagne i formaggi, i dolci. Non si priva di nulla”. Oggi si dedica alla lettura, alla poesia, all’enigmistica, e all’uncinetto. “Poi, alla Tv, non perde mai una puntata di ‘Un Posto al Sole’, perché le manca la sua terra, la Campania” racconta la nuora Gianfranca.

Il Comune di Gragnano ha preparato per lei una targa ricordo che le sarà consegnata dal sindaco Nello D’Auria. E dal Vaticano è giunto un augurio da Papa Leone XIV. “In realtà non avviene mai per i compleanni, ma si tratta di una centenaria – ha spiegato il figlio Salvatore – e allora, per lei, c’è stata un’eccezione”. Angelina ha ricevuto tanti regali in denaro, nelle tradizionali buste: la somma andrà tutta in beneficenza, metà alle opere di San Pio a San Giovanni Rotondo, metà a quelle dei francescani di Assisi.