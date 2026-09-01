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Non una multa, né una denuncia per inciviltà. Questa volta il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sceglie di raccontare un esempio positivo. Si chiama Pasquale Attanasio, è un cittadino di Napoli e, come racconta il primo cittadino, ogni volta che va a fare il bagno allo Schiacchetiello raccoglie i rifiuti lasciati sulla spiaggia, in mare e lungo gli scalini. Poi li porta via, salendo con un bustone per circa 50 gradini.

Da Napoli a Bacoli per ripulire lo Schiacchetiello dai rifiuti, il bel gesto di Pasquale Attanasio

«È uno dei tanti custodi di questo angolo di paradiso. Lo tratta con amore, rispetto. Per me, è un figlio adottivo della nostra Bacoli», scrive Della Ragione. Il sindaco coglie l’occasione per superare anche la contrapposizione tra residenti e visitatori. «Troppo spesso leggo di un’allucinante contrapposizione verso “chi viene da fuori”. Come se fossero untori. Ed invece sanno essere esempio di civiltà, di bellezza, di difesa della città».

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Un messaggio che arriva dopo le numerose denunce pubbliche del Comune contro i comportamenti incivili durante l’estate. Questa volta, però, Della Ragione decide di mettere al centro un gesto di rispetto: «Oggi, invece, non “premierò” il barbaro del giorno. Ma un esempio di civiltà e candore».

E conclude con un invito rivolto a chiunque scelga Bacoli per trascorrere il proprio tempo: «Se venite qui con rispetto, sentitevi tutti bacolesi».