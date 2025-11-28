PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa madre prestava i soldi a usura, il figlio minacciava la vittima:...
Cronaca

La madre prestava i soldi a usura, il figlio minacciava la vittima: arrestati entrambi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
La madre prestava i soldi a usura, il figlio minacciava la vittima: arrestati entrambi
La madre prestava i soldi a usura, il figlio minacciava la vittima: arrestati entrambi
PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, madre e figlio, accusate di usura in concorso e, per il solo uomo, di tentata estorsione aggravata.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, scaturisce da un’indagine che ha fatto luce su un giro di prestiti a tassi usurari concessi a un concittadino.

PUBBLICITÀ

La madre prestava i soldi a usura, il figlio minacciava la vittima: arrestati entrambi

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra il settembre 2024 e l’aprile 2025 gli indagati avrebbero erogato sette prestiti alla vittima, imponendo un accordo per la restituzione delle somme con tassi di interesse che arrivavano fino al 1200%.

Dalle indagini è emerso un quadro probatorio che ha evidenziato la spregiudicatezza delle condotte: l’uomo, già detenuto in carcere per altre cause, avrebbe contattato la vittima utilizzando illecitamente un telefono cellulare, minacciandola per ottenere il pagamento delle somme pretese.

Anche la madre, secondo l’accusa, avrebbe preso parte alle attività illecite nonostante si trovasse già in regime di arresti domiciliari. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’usura condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati