La “parmigiana di melanzane liquida”, l’ultima invenzione di Valerio Braschi

Dopo la lasagna nel tubetto, la carbonara da bere e la marinara in bustina, lo chef Valerio Braschi sorprende ancora una volta tutti con la parmigiana di melanzane… liquida. Il vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia ha pubblicato la foto su Facebook accompagnata dalla didascalia: “Parmigiana di melanzane. Dalla mia passione per i brodi ho ricreato lo stesso gusto della classica parmigiana di melanzane peró in versione liquida. Il piatto si compone di un brodo di melanzane fritte con estrazione prima a 70° e successivamente a 2°, brodo di pomodori arrosto composto da pomodorini arrosto, in infusione in acqua di pomodori a 2° per 24h, brodo di provola affumicata e olio al basilico. In bocca è uno spettacolo!”.

Tantissi i commenti. C’è chi come Luisa è legato alla versione tradizionale del piatto: “Se leggo parmigiana, devo vedere quella bellissima struttura adiposa. Se tu mi metti del liquido e devo immaginare la parmigiana, no. Noi vogliamo due litri di passata, tre chili di mozzarella, le melanzane dorate e fritte. Ma non si può stravolgere completamente la tradizione. Jamm bell, ja”. Non manca poi chi lo supporta. “Solo a te possono venir in mente queste cose…. io ti trovo geniale oltre ad essere molto attento allo studio dell’ innovazione!!!! Bravo!!!” scrive Alessandra.

Ad ogni modo, chi lo segue sa che Braschi non è nuovo a questi “colpi di genio”. Già in passato, infatti, era stato l’ideatore di pietanze come la carbonara da bere, la lasagna in tubetto e la marinara in bustina.