La preside della scuola di Martina: “Era una ragazza solare e sempre gentile”

“Martina era una nostra alunna, in un messaggio di cordoglio io avrei richiamato la sua gentilezza. Era un’alunna solare che ha fatto registrare sempre un profitto buono e un comportamento corretto” così ai microfoni di InterNapoli.it Arianna Orso, preside della scuola Andrea Torrente di Casoria dove Martina Carbonaro studiava al primo anno all’alberghiero.

Non avevate mai avuto il sentore che avesse qualche problema sentimentale? “No perché ha fatto sempre registrare elementi positivi, mai un disagio. Io ho avuto modo di approfondire e sul comportamento e sulla valutazione di Martina non è mai emersa una evidenza negativa”.

La scuola come sta vivendo questi giorni? “A scuola sono due giorni che siamo scioccati, soprattutto la classe di Martina sta ancora elaborando il lutto. Sono ancora sotto choc. Loro in qualche modo vogliono esprimersi, non vogliono rimanere rassegnati e inerti di fronte all’evento. Questo noi lo cogliamo, avremo modo di approfondire con interventi pedagocici specialisti. Usufruiremo del supporto psicologico per gli alunni”.

Come si resiste? “Io ieri mattina ho accolto i ragazzi in classe. È stato un momento difficile, ho visto tanti alunni tristi e scioccati. Nel loro sguardo ho coloro l’impotenza, erano tristi ma soprattutto impotenti. Si chiedono e non trovano risposte, non comprendono sicuramente la brutalità di un tale gesto, che li ha sicuramente sconvolti. Abbiamo esposto loro la nostra vicinanza, abbiamo detto loro che devono affidare e condividere le loro emozioni con chi si sentono a proprio agio”.

