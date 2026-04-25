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La riconversione era completamente abusiva, sequestrato il lido “La Selvetta” a Ischitella

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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La riconversione era completamente abusiva, sequestrato il lido
La riconversione era completamente abusiva, sequestrato il lido "La Selvetta" a Ischitella
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Maxi sequestro al lido “La Selvetta”, dove è stato posto sotto sigilli circa il 70% dello stabilimento balneare. L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli uomini della polizia municipale e del commissariato di Castel Volturno nell’ambito di una serie di verifiche amministrative.

Nel corso delle ispezioni presso la struttura situata in via Niccolò Paganini, in località Ischitella, già finita sotto i riflettori per una rissa culminata con l’accoltellamento di un giovane nella serata di Pasqua, gli agenti hanno accertato la presenza di nuove costruzioni abusive.

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In particolare, sarebbero state realizzate diverse opere, molte delle quali in cemento, prive di qualsiasi permesso o autorizzazione. L’area, secondo quanto emerso, avrebbe dovuto essere riconvertita con una nuova denominazione, “Voga”.

Oltre al sequestro di gran parte della struttura, per il titolare, identificato con le iniziali P.V., è scattata una denuncia per abusi edilizi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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