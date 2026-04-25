La riconversione era completamente abusiva, sequestrato il lido “La Selvetta” a Ischitella

Maxi sequestro al lido “La Selvetta”, dove è stato posto sotto sigilli circa il 70% dello stabilimento balneare. L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli uomini della polizia municipale e del commissariato di Castel Volturno nell’ambito di una serie di verifiche amministrative.
Nel corso delle ispezioni presso la struttura situata in via Niccolò Paganini, in località Ischitella, già finita sotto i riflettori per una rissa culminata con l’accoltellamento di un giovane nella serata di Pasqua, gli agenti hanno accertato la presenza di nuove costruzioni abusive.
In particolare, sarebbero state realizzate diverse opere, molte delle quali in cemento, prive di qualsiasi permesso o autorizzazione. L’area, secondo quanto emerso, avrebbe dovuto essere riconvertita con una nuova denominazione, “Voga”.
Oltre al sequestro di gran parte della struttura, per il titolare, identificato con le iniziali P.V., è scattata una denuncia per abusi edilizi.