PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa serata in discoteca e le chat con gli amici, le ultime...
CronacaCronaca locale

La serata in discoteca e le chat con gli amici, le ultime ore di Ylenia Musella

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
La serata in discoteca e le chat con gli amici, le ultime ore di Ylenia Musella
La serata in discoteca e le chat con gli amici, le ultime ore di Ylenia Musella
PUBBLICITÀ

Solo pochi giorni fa aveva partecipato a una serata al Cromie Disco di Castellaneta, in Puglia, dove si era esibito Joseph Capriati, uno dei dj più conosciuti al mondo. Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa nel pomeriggio di oggi a Ponticelli, colpita da una coltellata alla schiena al termine di una violenta lite familiare. Purtroppo è arrivata senza vita a Villa Betania, scaricata da un’auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Al momento, per l’omicidio della ragazza, i sospetti degli investigatori si concentrano sul fratello, che risulta attualmente irreperibile.

La giovane era una grande appassionata di musica dance, passione testimoniata dalle numerose serate trascorse con gli amici nei locali più esclusivi di Ibiza e Gallipoli. Ylenia amava ballare ed era sempre circondata dagli amici, che in queste ore sono increduli. Tantissimi i commenti apparsi sui social, dove la giovane era molto attiva.

PUBBLICITÀ

“È inaccettabile” scrive un’amica, e ancora si legge: “Non ci sono parole”, “non può essere vero tutto questo, chi te scorda chiù”, “vita mia che cattiveria e pensare che stavi parlando con me stanotte. Che vita ingiusta”, “non si accetta”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati