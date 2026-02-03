La serata in discoteca e le chat con gli amici, le ultime ore di Ylenia Musella

PUBBLICITÀ

Solo pochi giorni fa aveva partecipato a una serata al Cromie Disco di Castellaneta, in Puglia, dove si era esibito Joseph Capriati, uno dei dj più conosciuti al mondo. Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa nel pomeriggio di oggi a Ponticelli, colpita da una coltellata alla schiena al termine di una violenta lite familiare. Purtroppo è arrivata senza vita a Villa Betania, scaricata da un’auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Al momento, per l’omicidio della ragazza, i sospetti degli investigatori si concentrano sul fratello, che risulta attualmente irreperibile.

La giovane era una grande appassionata di musica dance, passione testimoniata dalle numerose serate trascorse con gli amici nei locali più esclusivi di Ibiza e Gallipoli. Ylenia amava ballare ed era sempre circondata dagli amici, che in queste ore sono increduli. Tantissimi i commenti apparsi sui social, dove la giovane era molto attiva.

PUBBLICITÀ

“È inaccettabile” scrive un’amica, e ancora si legge: “Non ci sono parole”, “non può essere vero tutto questo, chi te scorda chiù”, “vita mia che cattiveria e pensare che stavi parlando con me stanotte. Che vita ingiusta”, “non si accetta”.