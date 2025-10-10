La storia di Melania Rea diventa una serie, Maria Esposito sarà la protagonista

PUBBLICITÀ

Dopo il successo della serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, HBO prepara il suo vero debutto produttivo in Italia scegliendo due tra i casi di cronaca nera più emblematici del Paese: quello di Enzo Tortora e l’omicidio di Melania Rea.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la piattaforma americana avrebbe dato il via libera a una miniserie in quattro episodi dedicata alla tragica vicenda di Melania Rea, uccisa nell’aprile del 2011, per la quale è stato condannato in via definitiva il marito, Salvatore Parolisi, all’epoca caporalmaggiore dell’Esercito.

PUBBLICITÀ

Il progetto, dal titolo provvisorio “Melania”, sarà diretto da Stefano Mordini, regista già autore de La scuola cattolica, film ispirato al delitto del Circeo. Una scelta che conferma la volontà di affidare la narrazione a un autore capace di muoversi tra realismo e sensibilità cinematografica.

Nel cast, secondo le prime indiscrezioni, spiccano Maria Esposito, nota al grande pubblico per Mare Fuori, che interpreterebbe Melania Rea, e Daniele Rienzo nei panni di Salvatore Parolisi. A completare il cast principale, Carmen Pommella e Fabio De Caro, chiamati a interpretare i genitori della vittima.

Le riprese dovrebbero iniziare a metà novembre e svolgersi tra Roma, Ascoli e Napoli, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione.

Con questo progetto, HBO conferma la propria strategia di espansione nel mercato italiano, puntando su storie vere ad alto impatto mediatico e sociale, capaci di riportare al centro del dibattito pubblico vicende che hanno segnato la memoria collettiva del Paese.