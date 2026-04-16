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Lutto a Piano di Sorrento per la prematura morte di Marilisa Guida. La nota commerciante – conosciuta anche per il suo ruolo di maestra – è venuta a mancare all’età di 46 anni. Ha lasciato il marito Danilo e i tre figli. L’ultimo saluto è avvenuto questa mattina nella Basilica di San Michele Arcangelo.

Lacrime e dolore in Costiera per Marilisa Guida, addio alla giovane insegnante

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro dei social. Tanti sono, infatti, i messaggi per lei e per la sua famiglia in questo grande momento di dolore. “Voglio ricordati così cara Amica Merimé, pensavo di farcela in tempo per farti vivere la mia gioia invece mi hai fatto vivere questo enorme dolore che porterò sempre dentro di me. Avevi sempre una parola confortevole per tutti e il tuo viso era sempre con il sorriso. Sarai sempre con noi. Un abbraccio e un bacio fin lassù. Tvb Amica mia Merimé”, ha scritto la signora Paola.

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O, ancora, c’è il messaggio di Maria: “Ci sono persone che anche se non le vedi per tanto tempo ti lasciano un affetto dentro senza barriere… Ho dei ricordi piacevoli e indimenticabili. Dio ti accolga nelle sue braccia e dia la forza per sopportare questa tragica notizia a tutti i tuoi familiari e tutti quelli che ti amavano tanto”.