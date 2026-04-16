Si torna a sparare a Mugnano, giovane ferito al confine con Calvizzano

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Si torna a sparare a Mugnano, questa volta è accaduto al confine con Calvizzano, dove in serata sono stati esplosi colpi di pistola.

N.M., incensurato e originario di Mugnano si trovava nei pressi di un atelier di abiti da sposa, quando è rimasto ferito ed immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono state al momento rese note.

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Come riportato da Terranostranews, resta ancora incerta la dinamica dei fatti e non si esclude il coinvolgimento di altre persone. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenute immediatamente sul posto per i rilievi e per raccogliere elementi utili alle indagini.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da un precedente simile avvenuto nei giorni scorsi nella stessa area, dove un’altra persona era rimasta ferita in circostanze ancora in fase di accertamento.