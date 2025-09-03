Ladri imbranati a Portofino, rapinano un Rolex ‘pezzotto’

PUBBLICITÀ

Due uomini hanno rubato il Rolex a un turista ma l’orologio era pezzotto. E’ successo nella celebre piazzetta di Portofino. I carabinieri, subito intervenuti, hanno fermato i 2 uomini denunciando il solo autore materiale dello scippo poi hanno accertato che il Rolex era un orologio taroccato. Il proprietario del finto orologio di lusso ha preferito non presentare denuncia.

Caccia ai Rolex tra le mete dei vip

Un componente della Camera dei Lord del Regno Unito è stato derubato di un prezioso orologio che portava al polso nel centro di Capri. Intorno alle 22.30 di ieri, in via Vittorio Emanuele, il politico britannico in vacanza è stato pedinato e poi spinto dai rapinatori che gli hanno strappato un Richard Mille, del valore stimato di oltre 200mila euro.

PUBBLICITÀ

I ladri sono poi fuggiti dirigendosi, secondo le prime informazioni, verso i Giardini di Augusto e via Krupp. Sulle tracce dei malfattori gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e la polizia di Stato.

Il turista derubato è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti che hanno acquisito e visionato le telecamere di sorveglianza pubblica e privata della zona sperando di riuscire a risalire all’identità dei rapinatori.