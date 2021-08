Apprensione per Luca Passaro e Fabio Giordano, due giovanissimi del Rione Sanità dei quali non si hanno più notizie da ieri a Mezzanotte. A denunciarne la scomparsa i parenti e gli amici che hanno diramato la notizia sui social sperando in qualche segnalazione. In alcune immagini, i due sono ritratti insieme.

Secondo quanto emerso, entrambi i ragazzi sarebbero stati visti per l’ultima volta ieri ai Quartieri Spagnoli in sella a uno scooter. Da quel momento, però, di loro non si sa più nulla. I ragazzi non hanno fatto ritorno a casa facendo scattare l’allarme. «Chiunque li abbia visto ci contatti» l’appello dei conoscenti e dei familiari di Luca e Fabio.