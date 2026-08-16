Lascia i domiciliari per partecipare ad una funzione religiosa, arrestato

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Sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, ma non ha resistito al «richiamo di piazza Santa Croce, in mezzo alla folla radunata nel centro cittadino per le celebrazioni di Ferragosto.

A tradirlo è stato il braccialetto elettronico, che ha fatto scattare l’allarme al 112.

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È successo nella serata del 15 agosto, quando piazza Santa Croce era gremita di fedeli. Canti, preghiere e il passaggio del corteo religioso avevano richiamato numerose persone, creando un’atmosfera di festa.

In mezzo alla folla, c’era anche un 29enne che avrebbe dovuto rispettare la misura degli arresti domiciliari.

Il dispositivo elettronico ha segnalato la sua presenza fuori dall’abitazione. Un alert arrivato alla centrale operativa ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei carabinieri della caserma Dante Iovino.

I militari hanno seguito il segnale del braccialetto fino a piazza Santa Croce. Una volta sul posto, hanno individuato il giovane proprio tra le numerose persone presenti per le celebrazioni. Il controllo ha confermato la violazione della misura cautelare: il 29enne si trovava lontano dall’abitazione dove avrebbe dovuto trascorrere la serata.

Ma durante l’intervento è emerso anche altro. Il giovane aveva con sé un coltello a scatto con lama pieghevole. Un’ulteriore contestazione che si è aggiunta a quella per la fuga dagli arresti domiciliari.

Per il 29enne sono quindi scattate le manette con l’accusa di evasione.

Al termine degli accertamenti, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi.