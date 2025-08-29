Lasciano i rifiuti ingombranti al campo rom di Scampia, 2 denunciati

PUBBLICITÀ

Due persone sono state sorprese dagli agenti della Polizia locale e dai militari dell’Esercito Italiano mentre erano intente a sversare pannelli e materiali lignei su suolo pubblico in viale della Resistenza, nell’area adiacente al campo Rom di Scampia. Dai controlli è risultato che i due erano dipendenti di una società di trasporti operante in subappalto per una delle principali catene logistiche internazionali, attiva nella distribuzione e nel montaggio di mobili per conto di note aziende del settore.

Per loro c’è stato il deferimento all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale. I rifiuti e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati e al conducente del mezzo è stata ritirata la patente di guida.

PUBBLICITÀ

L’operazione che ha visto impegnato il personale dell’unità operativa Investigativa Centrale – Ambientale, Emergenze Sociali e Minori è frutto dei controlli interforze disposti con l’accordo quadro stipulato presso la Prefettura per la tutela ambientale. I servizi congiunti proseguiranno nei prossimi giorni.