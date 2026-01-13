PUBBLICITÀ
Laura Pausini torna a Sanremo, sarà la co-conduttrice del Festival al fianco di Carlo Conti

Di Nicola Avolio
Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, ad affiancare Carlo Conti nella co-conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L’annuncio conferma il ritorno della cantautrice sul palco del Teatro Ariston, dove la sua carriera ha avuto inizio, questa volta nel prestigioso ruolo di presentatrice per le cinque serate, in programma dal 24 al 28 febbraio in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2.

“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”, ha commentato Laura Pausini che ha aggiunto: “Quest’anno torno orgogliosa e commossa”. Un cerchio che si chiude per l’artista di Faenza, la cui ascesa è iniziata proprio da quel palco nel 1993, con la vittoria nella sezione ‘Nuove Proposte’ con l’iconico brano ‘La solitudine’. Il successo fu consolidato l’anno seguente con il terzo posto tra i ‘Big’ con ‘Strani amori’, risultando la cantante con le maggiori vendite di quell’edizione. Da allora, la Pausini è tornata a Sanremo per ben sei volte in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022, ma mai prima d’ora nel ruolo di conduttrice.

Icona pop a livello globale, la carriera di Laura Pausini è costellata di record: oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di stream, un Grammy Award (prima e unica artista italiana a vincerlo), 4 Latin Grammy Awards e il recente riconoscimento come ‘Person of the Year 2023’ dalla Latin Recording Academy, prima artista non di madrelingua spagnola a riceverlo. Nel suo palmarès figurano anche un Golden Globe e una candidatura agli Oscar per la canzone ‘Io sì (Seen)’, oltre ad essere stata la prima donna ad esibirsi in concerto allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

