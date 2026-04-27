Lavori di revisione, chiude per nove mesi la Funicolare di Montesanto

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Chiude, a partire dal 15 maggio e per nove mesi, la Funicolare di Montesano. Lo stop è determinato dall’avvio dei lavori di revisione generale ventennale. L’ultima corsa del 14 maggio 2026 è prevista alle ore 22.00. L’intervento, obbligatorio per legge e finalizzato a garantire i massimi standard di sicurezza e affidabilità dell’impianto, prevede la verifica e il rinnovo di tutti i principali componenti meccanici, elettrici e di trazione, oltre all’adeguamento tecnologico delle vetture e delle stazioni. La durata stimata dei lavori è di 9 mesi come da cronoprogramma validato da Ansfisa.

Per l’intera durata della chiusura, a supporto della linea 1 che collega il Centro Storico (fermate Dante/Museo/Toledo) con il Vomero (fermate Vanvitelli/ Medaglie d’oro/Quattro Giornate), Anm attiverà un servizio sostitutivo con bus dedicati che collegheranno Piazzetta Montesanto – Corso Vittorio Emanuele – Via Morghen – Vanvitelli. Il percorso e le fermate di dettaglio saranno pubblicati sui canali istituzionali e social di Anm.

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