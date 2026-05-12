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Contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Alla società vengono inoltre contestate le responsabilità amministrative derivanti dai reati commessi nel suo interesse.

Lavori gratis ma solo sulla carta, scoperta truffa da 7 milioni di euro sul superbonus

Secondo gli investigatori, ai condomini sarebbero stati prospettati lavori “a costo zero”, tramite sconto in fattura e cessione del credito fiscale, inducendoli a firmare un contratto di appalto con termine previsto entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la mancata realizzazione degli interventi e i successivi tentativi di rimediare con aumenti ritenuti sproporzionati dei costi avrebbero spinto il condominio ad avviare iniziative giudiziarie.

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Nonostante l’assenza dei lavori, la società avrebbe comunque emesso fatture nei confronti del condominio per ottenere indebitamente crediti fiscali per quasi 7 milioni di euro.

Determinante, secondo la Procura, sarebbe stato il contributo dei professionisti coinvolti, accusati di aver prodotto false asseverazioni sull’esecuzione degli interventi, predisposto documentazione tecnica non veritiera e rilasciato un falso visto di conformità necessario per accedere all’agevolazione fiscale. Coinvolti l’amministratore di fatto di una società, due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli.

I crediti d’imposta così generati sarebbero stati in parte ceduti a terzi e in parte trattenuti dalla società per future compensazioni fiscali o ulteriori cessioni. Il gip ha quindi disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società e degli indagati, con priorità ai crediti d’imposta ancora disponibili, fino a concorrenza dell’intero profitto illecito contestato.