Lavoro nero e riciclaggio, maxi blitz della Finanza: sequestri per 37 milioni anche a Napoli

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Una presunta rete di sfruttamento della manodopera, riciclaggio e frode fiscale che avrebbe movimentato oltre 130 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione denominata “Mani d’Oro”. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo d’urgenza per circa 37 milioni di euro tra denaro, immobili, veicoli e altri beni.

Le attività investigative hanno coinvolto diverse province italiane, tra cui Napoli e Caserta, dove sono state eseguite perquisizioni nell’ambito di un’operazione che ha interessato complessivamente nove province.

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Mille lavoratori e società “serbatoio”

Secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, il sistema si basava sull’utilizzo di società create appositamente per fornire manodopera nel settore delle costruzioni meccaniche.

I lavoratori, principalmente stranieri impiegati come saldatori, carpentieri e manovali, sarebbero stati gestiti attraverso aziende considerate dagli investigatori dei veri e propri “serbatoi” di personale. In questo modo le imprese utilizzatrici avrebbero potuto disporre di forza lavoro senza sostenere i costi e gli obblighi previsti per i normali rapporti di lavoro dipendente.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il meccanismo avrebbe coinvolto circa un migliaio di lavoratori.

Fatture false per 130 milioni

L’approfondimento dei flussi finanziari ha consentito agli investigatori di individuare una presunta rete di riciclaggio operante tra il Napoletano e il Bergamasco.

Al centro del sistema ci sarebbero state 155 società cartiere, utilizzate per emettere fatture relative a operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 130 milioni di euro.

Il denaro avrebbe seguito numerosi passaggi bancari prima di essere restituito in contanti ai beneficiari, trattenendo commissioni comprese tra il 14 e il 22 per cento. Un meccanismo che gli investigatori riconducono al cosiddetto sistema di underground banking, una forma di intermediazione finanziaria parallela e non autorizzata.

Coinvolti 1.200 soggetti economici

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, il sistema avrebbe coinvolto circa 1.200 soggetti economici.

Gli investigatori contestano inoltre il trasferimento all’estero di oltre 80 milioni di euro nell’arco di due anni e l’utilizzo di circa 11 milioni di euro di crediti fiscali fittizi per compensare imposte e debiti tributari.

Contanti, gioielli e un orologio da 100mila euro

Nel corso delle oltre quaranta perquisizioni eseguite tra Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce, i finanzieri hanno rinvenuto quello che viene descritto come un vero e proprio ufficio finanziario clandestino.

All’interno sarebbero stati trovati server, computer, contabanconote, oltre cento smartphone e centinaia di carte di credito.

Sequestrati anche 250mila euro in contanti, gioielli, orologi di pregio – tra cui uno del valore stimato di circa 100mila euro – oltre a immobili, veicoli e centinaia di rapporti bancari.

La collaborazione con San Marino

Un ruolo importante nelle indagini è stato svolto dalla collaborazione internazionale con il Tribunale della Repubblica di San Marino.

Le autorità sammarinesi hanno disposto il sequestro di circa 7,5 milioni di euro riconducibili a uno degli indagati, che avrebbe tentato di giustificare la provenienza delle somme sostenendo fossero frutto di vincite al gioco.

Contestualmente sono stati avviati ulteriori accertamenti sul settore delle slot machine.

L’inchiesta è tuttora in corso e le posizioni degli indagati saranno valutate nelle successive fasi del procedimento. Vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.