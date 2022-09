Laziale e tatuato con simboli fascisti: chi è Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary

Una separazione che definire “dolorosa” sembra riduttivo. E non solo per la “guerra dei Rolex” (leggi qui l’articolo), ma i motivi che hanno spinto Totti e Ilary alla separazione sembrano avere radici radicate nel tempo. Come confessato dall’ex capitano della Roma in una intervista al Corriere della Sera, non sarebbe stato lui il primo a tradire: “Molte cose, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Totti si è poi soffermato sui momenti in cui la crisi è divenuta più profonda spiegando cosa è successo: “Le fiabe non esistono. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”.

Chi è Cristiano Iovino

Dopo le pesanti affermazioni di Totti è partita la corsa al totonome: chi è l’uomo misterioso che ha fatto perdere la testa a Ilary? Ebbene, si tratterebbe di Cristiano Iovino, personale trainer di Roma Nord tifosissimo della… Lazio. Il giovane, 36 anni, sarebbe stato raggiunto telefonicamente da Il Messaggero. “Ci racconta cosa è successo tra lei e Ilary? Sono vere le voci che sono state messe in giro?” gli chiedono dal giornale. La risposta arriva categorica: “Non mi interessa, grazie”.

La verità la conoscono soltanto i diretti interessati, in molti sono pronti a giurare che Cristiano Iovino abbia avuto un flirt con la moglie del capitano. I due si sarebbero conosciuti circa un anno e mezzo fa. A farli conoscere sarebbe stata la fedele hair stylist di Ilary, Alessia. Tra Ilary e Cristiano l’attrazione sarebbe scoppiata immediatamente.

Muscoli e tatuaggi

“Una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere” ha rivelato Totti.

Cristiano Iovino è spesso presente allo stadio Olimpico a tifare la sua Lazio. Ha chiuso il suo profilo Instagram dove vantava oltre 55mila followers e, dicono le pagine di gossip, in passate avrebbe avuto flirt anche con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez). Il lavoro lo “costringe” alla doppia vita tra Roma e Milano, rimbalza poi da una parte e l’altra del mondo come si evince dalle foto pubblicate sui social. Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como, solo per citare alcuni luoghi. Super tatuato, sul braccio – come si legge su La Repubblica – avrebbe la scritta “Audere semper” e un teschio con una rosa in bocca.

Social impazziti

Il titolo più azzeccato arriva da Twitter: “Da la guerra dei Roses a la guerra dei Rolex”. Peccato che stavolta non sia tutta scena cinematografica, peraltro di altissimo livello, ma vita vera, vissuta. Ecco perché l’intervista di Francesco Totti concessa ad Aldo Cazzullo, uscita sul Corriere della Sera, sta provocando reazioni non solo a Roma, dove se ne parla nelle radio che sono in onda oggi, che è domenica, ma in tutta Italia.

Non è un caso che “la coppia reale italiana” (cit. di un utente) abbia scalzato Harry e Meghan, William e Kate e Carlo e Camilla in pochissime ore. In fondo l’Inghilterra è lontana, l’Eur, dove c’è la villa oggetto del contendere, è davvero a due passi. L’intervista di Totti è stata pubblicata intorno alle 2 stanotte, alle 9 di mattina erano già migliaia i commenti. E non è un caso che nelle tendenze di Twitter ci siano al primo posto Totti, Ilary, Noemi, i Rolex e persino la parrucchiera Alessia Solidani, secondo Francesco la spalla della moglie nel tradimento. In molti provano a prenderla con ironia: “La scena delle borse e dei Rolex me la girate in altissima definizione, grazie”, ma c’è anche chi sottolinea “la tristezza di tutta questa vicenda. Ilary è la madre dei figli, dire certe cose sul primo giornale italiano aggiungendo di voler proteggere i ragazzi… Stavolta Totti ha sbagliato”.

Sui social gli schieramenti sono partiti: “Se avesse parlato lei tutti avremmo detto: “Che Queen”, non le manda a dire al marito. Parla lui e mettiamo in mezzo il sessismo”, scrive chi difende Francesco. Chi, invece, lo attacca, sottolinea come “da un uomo di quasi 50 anni ci sarebbe voluto molto più rispetto per una donna con cui ha passato metà della vita”. E, ancora: “Normale intervista su consiglio dell’avvocato per prepararsi all’aula di tribunale”, oppure: “La Toffanin e Ilary già studiano la controffensiva”. Perché adesso in molti si aspettano la reazione della Blasi nel salotto dell’amica di sempre.

I meme sono infiniti, c’è chi scrive che adesso “devo ricominciare da zero col plastico della vicenda” e chi chiede a chi andranno “Donna Paola e Alfio, i gatti di famiglia”. I gatti, sembra, resteranno con Ilary, sui figli è ancora tutto da decidere. Ecco, se mentre quando si parla di (ex) marito e (ex) moglie c’è spazio anche per l’ironia, è quando vengono tirati in mezzo i tre ragazzi Cristian (17 anni), Chanel (15) e la piccola Isabel (6) che tutti si trovano d’accordo. “Non si tutelano così i figli”, è il commento quasi unanime rivolto all’intervista di Totti e anche alle indiscrezioni che, secondo molti, Ilary farebbe uscire sui giornali senza esporsi in prima persona per screditare l’ex numero 10 della Roma. Forse la Guerra dei Roses, o dei Rolex, su questo non fa sorridere neppure un po’.