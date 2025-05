Le rubano l’auto per la festa Scudetto, Geolier pronta a ricomprarla

PUBBLICITÀ

Geolier è venuto a sapere del furto di un’auto a San Giovanni a Teduccio, utilizzata nei caroselli della festa scudetto, e così il cantante ha deciso di ricomprarne una nuova, regalandola alla signora. Di seguito la testimonianza dell’accaduto del deputato Francesco Emilio Borrelli: “A San Giovanni a Teduccio, nella notte precedente alla festa scudetto del Napoli, hanno rubato decine di auto, tra cui quella di mia madre, le hanno tagliate a metá, verniciate e fatte circolare per animare i caroselli nelle strade cittadine. La beffa per noi è che l’auto di mia madre è stata anche riportata dove l’avevano presa ma ormai è inutilizzabile e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento. Questa non è goliardia, questo non è vandalismo, questa è criminalità“.

Il bel gesto di Geolier

Alla fine, però, arriva il grande gesto. Come sostenuto dal deputato: “Il figlio della donna alla quale hanno rubato e devastato l’auto a San Giovanni a Teduccio per utilizzarla nei caroselli della festa scudetto, mi ha contattato confermando che Geolier, venuto a conoscenza dell’accaduto, si è impegnato a comprargliene una nuova. Lo trovo davvero un bel gesto di amore per i propri concittadini”.

