Sigilli al Lido dei Gabbiani a Castel Volturno: titolare condannato per camorra

Ad esito di una complessa attività investigativa e di analisi, svolta dal Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Caserta e dalla Compagnia di Mondragone della Guardia di

Finanza nonché dall’ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di

Porto Guardia Costiera, su impulso e coordinamento della Procura Generale di Napoli

unitamente a questa Procura della Repubblica, è stata avanzata una richiesta di sequestro

preventivo – accolta dal G.I.P del Tribunale sede – nei confronti del titolare del Lido dei Gabbiani situato sul litorale del Comune di Castel Volturno, in località Pinetamare, la cui licenza era intestata a Luigi Russo, condannato per camorra.

Nel dettaglio, per i soggetti che sono condannati per reati particolarmente gravi come quelli

contro la criminalità organizzata ovvero i destinatari di una misura di prevenzione

definitiva, la legge stabilisce che tra gli effetti vi sia anche l’impossibilità di ottenere

determinate autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni e contributi, e

che tali misure comportano la decadenza da quelle già ottenute.

I mirati approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto

Guardia Costiera hanno permesso di accertare – sebbene nella fase embrionale delle

indagini preliminari – come il condannato abbia continuato a beneficiare della concessione

balneare, attribuitagli in data antecedente alla condanna, mediante la quale gestiva il

relativo stabilimento. Alla luce di quanto sopra, veniva accertato l’utilizzo della licenza sine titulo configurando il reato previsto e punito dal Codice della Navigazione di occupazione abusiva di spazio

demaniale.