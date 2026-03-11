PUBBLICITÀ
L’iniziativa per le donne a Bacoli, distributori di assorbenti gratuiti a scuola e negli uffici

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Non solo mimose per la Giornata internazionale della donna. A Bacoli arrivano i distributori di assorbenti gratuiti negli uffici comunali e nelle scuole.

Una scelta definita dall’amministrazione come «un atto concreto» per sostenere le donne e combattere la cosiddetta povertà mestruale.

Il Comune flegreo diventa così il primo in Campania ad adottare questa misura. I distributori metteranno a disposizione prodotti mestruali gratuiti e compostabili, accessibili a chiunque ne abbia bisogno.

L’obiettivo è riconoscere gli assorbenti come beni di prima necessità e ridurre una spesa che, soprattutto per le famiglie più fragili, può rappresentare un peso economico. «Non è solo un servizio – spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – ma una scelta politica chiara: considerare gli assorbenti beni essenziali. Il loro costo elevato rappresenta ancora oggi un’ingiustizia sociale che va affrontata con determinazione».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio per ridurre le diseguaglianze di genere e garantire maggiore attenzione al benessere fisico e psicologico delle donne. La delibera è stata proposta dall’assessora Cinzia Massa e approvata dalla giunta comunale. Un provvedimento che, nelle intenzioni dell’ente, vuole anche sostenere la battaglia nazionale per l’azzeramento dell’Iva sui prodotti mestruali, la cosiddetta “Tampon tax”. Secondo il Comune, rendere disponibili gratuitamente assorbenti e tamponi negli spazi pubblici significa anche promuovere una misura di salute pubblica e di tutela dei diritti.

«Avere prodotti mestruali accessibili per tutte – spiegano – consente di vivere il periodo mestruale con maggiore dignità e contribuisce a contrastare la povertà mestruale».

L’amministrazione annuncia che questo è solo il primo passo di una serie di iniziative dedicate alla parità di genere. «Ne faremo tanti altri», assicurano dal Comune.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

